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10 ноября, 12:52

Общество

Врач рассказала, для кого тыква является запрещенным продуктом

Фото: 123RF/serezniy

Тыкву не рекомендуется есть при аллергии, индивидуальной непереносимости, а также при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Тыква содержит много бета-каротина, который придает ей оранжевый цвет. С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается не часто, но тем не менее", – отметила специалист.

Кроме того, тыква содержит много клетчатки, которая противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Клетчатка выполняет роль щетки и отшелушивает эпителий, очищает его, проходя по желудочно-кишечному тракту. Но если есть какие-то воспаления или повреждения, то пищевые волокна из состава тыквы будут их только усиливать.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее были названы фрукты, которые не стоит употреблять во время похудения. По словам диетолога Майкла Мосли, следует избегать такие, где содержится много сахара. Например, речь идет об ананасах, дынях и манго. Вместо этого внимание рекомендуется обратить на яблоки, ягоды, несоленые орехи, а также овощи.

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