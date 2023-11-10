10 ноября, 12:52Общество
Врач рассказала, для кого тыква является запрещенным продуктом
Фото: 123RF/serezniy
Тыкву не рекомендуется есть при аллергии, индивидуальной непереносимости, а также при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Тыква содержит много бета-каротина, который придает ей оранжевый цвет. С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается не часто, но тем не менее", – отметила специалист.
Кроме того, тыква содержит много клетчатки, которая противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Ранее были названы фрукты, которые не стоит употреблять во время похудения. По словам диетолога Майкла Мосли, следует избегать такие, где содержится много сахара. Например, речь идет об ананасах, дынях и манго. Вместо этого внимание рекомендуется обратить на яблоки, ягоды, несоленые орехи, а также овощи.
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