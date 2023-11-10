Врач рассказала, для кого тыква является запрещенным продуктом

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Тыкву не рекомендуется есть при аллергии, индивидуальной непереносимости, а также при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Тыква содержит много бета-каротина, который придает ей оранжевый цвет. С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается не часто, но тем не менее", – отметила специалист.

Кроме того, тыква содержит много клетчатки, которая противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.





Елена Соломатина врач-диетолог Клетчатка выполняет роль щетки и отшелушивает эпителий, очищает его, проходя по желудочно-кишечному тракту. Но если есть какие-то воспаления или повреждения, то пищевые волокна из состава тыквы будут их только усиливать.

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