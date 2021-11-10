"Географический диктант" пройдет в Москве на Казанском и Курском вокзалах 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Площадками для проведения "Географического диктанта" в Москве станут Казанский и Курский вокзалы. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Мероприятие пройдет в залах "Комфорт" с 12:00 до 13:00 14 ноября. Сбор и регистрация участников начнутся в 11:00.
Участникам необходимо будет ответить на 40 вопросов, 10 из которых базового уровня. Для ответа на другие задания понадобятся образное мышление, системная логика и эрудиция.
"Акция проводится Русским географическим обществом с целью популяризации географических знаний, повышения интереса к науке и национальному наследию", – говорится в сообщении.
Результаты диктанта опубликуют 6 декабря на официальном сайте акции.
Ранее на базе одной из столичных школ провели необычный эксперимент ко Дню учителя. На уроке русского языка у восьмиклассников прошел диктант, только вместо классической прозы школьникам продиктовали тексты песен современных исполнителей.
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