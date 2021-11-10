Участие в переписи населения приняли более 130 миллионов россиян

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава Росстата Павел Малков подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"За прошедшее с начала переписи время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6% от общей оценочной численности населения нашей страны", – заявил руководитель ведомства.
Особенность нынешней переписи в России – использование цифровых технологий. Ответить на вопросы анкеты можно через госуслуги. Таким форматом воспользовались 24 миллиона человек.
Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. По словам начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светланы Никитиной, переписчики приходят к гражданам не три раза (согласно регламенту), а до десяти, пока не получат ответы на вопросы анкеты.
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