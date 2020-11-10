Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 40 регионах

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Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 40 российских регионах. Об этом информирует сайт пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что повышенная заболеваемость ОРВИ обусловлена распространением вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов.

"Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах РФ, преимущественно за счет взрослого населения", – подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что на текущий момент свыше 54 миллионов россиян сделали прививку от гриппа. Это составляет 37% от общей численности населения РФ.

27 октября Роспотребнадзор информировал, что эпидпорог превышен в 38 регионах РФ.