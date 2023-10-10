В ГД предложили увеличить минимально допустимое время обеда школьников до 30 минут

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить время перемены, которая предусмотрена для организации обеда школьников, минимум до 30 минут. Соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения России Сергея Кравцова, пишет RT.

Законодатель подчеркнул, что в учебных заведениях каждый день питаются миллионы российских школьников, в том числе гарантированными бесплатными горячими обедами. Во многих школах для этого выделяется перемена в 20 минут.

Отмечается, что за это время ученик должен собрать вещи, переместиться из класса в столовую, озаботиться вопросами личной гигиены перед обедом и получить блюдо. Из-за этого, считает парламентарий, дети вынуждены спешить, а это негативно сказывается как на процессе питания, так и на учебе в результате возможных опозданий на следующие занятия.

Он уточнил, что даже для взрослых работающих граждан время обеденного перерыва, согласно статье 108 Трудового кодекса, не может составлять менее 30 минут. Изменения он предложил внести в нормативно-правовые акты.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой сделать бесплатным питание для детей-инвалидов в школе. Его предлагается организовать в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

До этого в Роскачестве сказали, что родительский комитет, занимаясь сбором средств на нужды класса, должен отчитываться о своих тратах. В организации также напомнили, что собирать деньги с родителей учеников можно только на добровольных началах.

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