Сотрудница клининговой компании рассказала о самых жутких находках

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Засохшие остатки экскрементов и использованные презервативы находили сотрудники клининговых компаний во время уборки квартир. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Сотрудница одной из столичных клининговых компаний Ольга Малашкова рассказала, что однажды ей пришлось делать генеральную уборку в квартире в районе Ховрино. По словам женщины, внутри были дизайнерский ремонт и красивая мебель.

"Хозяева – молодые бизнесмены и, судя по всему, особо не любят заморачиваться с уборкой. Однако, когда я взялась за работу и оценила объемы, сложилось впечатление, что они десять лет не убирали и не мыли ничего в своем доме", – рассказала Малашкова.

Женщина добавила, что пыль была по всей квартире. Когда же сотрудница решила почистить мебель, то в щели между половинками дивана обнаружила несколько использованных презервативов.

"Как хорошо, что я была в перчатках. У меня возник рвотный рефлекс. В такие моменты сложно сдерживать себя и оставаться профессионалом. Никогда раньше я не испытывала такого омерзения", – поделилась женщина.

Малашкова также рассказала историю своей бывшей коллеги, которой пришлось делать уборку в доме довольно пожилых людей. Женщина решила приподнять матрас, чтобы убрать пыль с внутренней поверхности кровати, и нашла там засохшие остатки экскрементов. Известно, что хозяева держали в доме двух котов и собаку, которых на момент уборки не было в доме.

Малашкова подчеркнула, что самым сложным в ее работе является необходимость сохранения хороших отношений с "клиентами-грязнулями".

"Так и хочется им высказать все, что думаешь о них, но нельзя. Обиднее всего, что именно такие личности потом при оценивании твоей работы снижают баллы, чтобы в следующий раз при заказе получить скидку", – добавила эксперт.

Вместе с тем она отметила, что начальство гарантирует двойную оплату за уборку особенно загрязненных квартир.

Ранее сотрудница сферы клининга Анна Никитина рассказала, что многие люди воспринимают эту сферу как борьбу с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что в нее идут из-за недостатка образования. Она добавила, что для большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, а уборщицы – "это совсем отчаявшиеся люди".



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