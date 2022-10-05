Эксперт рассказала о размере стартового капитала для открытия клининг-агентства

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для открытия клининг-агентства понадобится примерно 35–40 тысяч рублей, считает владелица одной из подобных компаний Анна Никитина. По ее словам, такой суммы ей хватило на базовый комплект для разных уборок.

"Как такового стартового капитала у меня не было. Все, что было в начале пути – парочка моющих средств и тряпки. Правда, я очень быстро купила строительный пылесос, так как без него невозможно проводить генеральные уборки <…>", – прокомментировала Никитина в беседе с "Мослентой".

Она добавила, что сумма в 35–40 тысяч рублей достаточно быстро отбилась. Никитина в конце 2021 года собрала команду из четырех специалистов. Все они осуществляют свою деятельность как самозанятые.

Ранее Никитина рассказала, что ежемесячный доход в сфере клининга составляет примерно 120 тысяч рублей. По ее словам, миллионов в этой профессии не заработать.

Также Никитина раскрыла реальное отношение жителей Москвы к уборщицам. Она заявила, что среди москвичей бытует мнение, что в подобную профессию идут из-за недостатка образования.

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