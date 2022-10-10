Главный ревматолог Депздрава Москвы заявила о вреде пива при подагре

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Врач Алена Загребнева рассказала о продуктах, которые представляют опасность при нарушениях метаболизма, вызванных подагрой. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если мы говорим про пациента с подагрой, мы говорим о серьезном ограничении и исключении пива, красного мяса, особенно свинины и вообще жирных сортов красного мяса", – объяснила специалист.

По словам Загребневой, уместно употреблять белое мясо, но с ограничением в 200 граммов за сутки.

Для снижения уровня мочевой кислоты врач посоветовала ввести в рацион вишню. Наибольшую пользу представляет свежий продукт, но подойдет и свежеразмороженный и последующая непродолжительная термическая обработка.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что людям с метаболическими заболеваниями и болезнями выделительной системы не стоит есть мясо из-за его высокобелкового содержания. При этом для рациона допустимы индейка, курица или постная говядина.

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