Встреча Клуба молодых предпринимателей прошла в Москве

Фото: "Росмолодежь. Бизнес"

Встреча Клуба молодых предпринимателей "Росмолодежь. Бизнес" прошла в Москве 6 октября. Участники обсудили план по трансформации компании и личность предпринимателя.

Один из спикеров – руководитель рабочей группы по разработке стратегий Paper planes consulting agency Георгий Картвелишвили – рассказал о плане по трансформации компании. Предприниматели также обсудили возможность применения этой схемы к разным сферам деятельности человека.

Другим спикером выступил преподаватель МГИМО Михаил Молоканов. Он презентовал мастер-класс "Личность как инструмент", в рамках которого раскрыл различные стороны предпринимателя.

"С возрастом страх рисковать становится слишком сильным. Поэтому нужно с молодости подавлять его и рисковать. Иначе ничего в жизни не добиться. Или сначала добьешься, а потом потеряешь", – подчеркнул Молоканов.

В финале среди участников разыграли образовательный курс "Мини-МВА".

Участниками Клуба могут стать россияне от 14 до 35 лет, которые ведут предпринимательскую деятельность на территории страны. Им необходимо зарегистрироваться на платформе АИС "Молодежь России".

Ранее сообщалось, что в 2021 году возраст молодых предпринимателей составлял 24–25 лет. По данным Минтруда РФ, возраст взрослых бизнесменов составляет 37–38 лет. Чаще всего молодые предприниматели выбирают торговлю, IT-технологии и научные разработки.



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