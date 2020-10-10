Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра воскресенья

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Подмосковье в ближайшие часы и до утра 11 октября ожидается туман с ухудшением видимости, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Туман с видимостью 100-500 метров сохранится до 9.00 воскресенья", – уточняется в сообщении.
В пресс-службе также предупредили водителей о затрудненном движении транспорта и увеличении вероятности ДТП в связи с такой погодой. Специалисты призывают жителей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями оставаться дома, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
В ведомстве также призвали водителей снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних обгонов и иных маневров.
Ранее москвичам рассказали об аномально теплой погоде на следующей неделе. Синоптики отметили, что в городе на следующей неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. По их словам, небольшие ливни пройдут только в субботу. Температура воздуха в эти выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, что на восемь градусов выше нормы.
Москвичи делятся фотографиями тумана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: