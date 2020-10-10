Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра воскресенья

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Подмосковье в ближайшие часы и до утра 11 октября ожидается туман с ухудшением видимости, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Туман с видимостью 100-500 метров сохранится до 9.00 воскресенья", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе также предупредили водителей о затрудненном движении транспорта и увеличении вероятности ДТП в связи с такой погодой. Специалисты призывают жителей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями оставаться дома, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

В ведомстве также призвали водителей снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних обгонов и иных маневров.

Ранее москвичам рассказали об аномально теплой погоде на следующей неделе. Синоптики отметили, что в городе на следующей неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. По их словам, небольшие ливни пройдут только в субботу. Температура воздуха в эти выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, что на восемь градусов выше нормы.