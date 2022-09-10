Эксперт рассказала, как правильно хранить выращенный урожай

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О способах правильного сохранения выращенного урожая рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента исследований Роскачества, начальник отдела испытаний Лилия Котельникова.
Во-первых, эксперт посоветовала заморозку в качестве способа хранения некоторых овощей. Она добавила, что для замораживания подходит большинство овощей, кроме свежих огурцов, редьки, репы, редиса и картофеля. Так, лучше всего подходят для замораживания морковь, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, баклажаны, кабачки и цукини, лук-порей, зеленый горошек.
Перед замораживанием эксперт посоветовала перебрать овощи, удалив плоды, у которых есть повреждения, темные пятна и следы плесени.
При этом, Котельникова отметила, что овощи нельзя размораживать и замораживать повторно. Размораживать овощи следует медленно, переместив из морозильной камеры в холодильник.
Вторым способом сохранения урожая эксперт назвала дегидратацию фруктов и ягод. В частности, сушить можно яблоки, груши, вишню, бруснику, клюкву и тому подобное. При этом, Котельникова пояснила, что сухофрукты сохраняют полезные свойства только определенное время.
В свою очередь, что касается зелени, то хранить ее следует в полиэтиленовом пакете. В отделении холодильника для овощей зелень может храниться до одной недели, добавила специалист. Она предупредила, что количество содержащихся в зелени полезных веществ снижается ежедневно.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают к осени. По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов. Подорожать могут маргарин, сыр, колбаса, а также чай, кофе и фрукты.
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