Эксперт рассказала, как правильно хранить выращенный урожай

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О способах правильного сохранения выращенного урожая рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента исследований Роскачества, начальник отдела испытаний Лилия Котельникова.

Во-первых, эксперт посоветовала заморозку в качестве способа хранения некоторых овощей. Она добавила, что для замораживания подходит большинство овощей, кроме свежих огурцов, редьки, репы, редиса и картофеля. Так, лучше всего подходят для замораживания морковь, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, баклажаны, кабачки и цукини, лук-порей, зеленый горошек.

Перед замораживанием эксперт посоветовала перебрать овощи, удалив плоды, у которых есть повреждения, темные пятна и следы плесени.

При этом, Котельникова отметила, что овощи нельзя размораживать и замораживать повторно. Размораживать овощи следует медленно, переместив из морозильной камеры в холодильник.

Вторым способом сохранения урожая эксперт назвала дегидратацию фруктов и ягод. В частности, сушить можно яблоки, груши, вишню, бруснику, клюкву и тому подобное. При этом, Котельникова пояснила, что сухофрукты сохраняют полезные свойства только определенное время.

В свою очередь, что касается зелени, то хранить ее следует в полиэтиленовом пакете. В отделении холодильника для овощей зелень может храниться до одной недели, добавила специалист. Она предупредила, что количество содержащихся в зелени полезных веществ снижается ежедневно.

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