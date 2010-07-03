Стали известны самые выгодные по зарплатам станции метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Самые высокие зарплаты предлагают соискателям в Москве и Санкт-Петербурге в районах метро "Цветной бульвар" и "Адмиралтейская". Такие данные приводятся в результатах исследования "Авито Работа".

Аналитики выяснили, как различаются предложения в Москве и Санкт-Петербурге в зависимости от геолокации работодателя. Они отметили, что самые маленькие зарплаты предлагают в районе "Охотного ряда" и "Невского проспекта".

Были изучены вакансии в пяти самых востребованных сферах: автомобильный бизнес, продажи, строительство, транспорт и логистика, туризм и рестораны.

В Москве в районе "Цветного бульвара" средняя зарплата среди предлагаемых вакансий составляет около 94 тысяч рублей. Также в топ-5 по Москве – предложения в районе "Октябрьской" (85 тысяч), "Кузнецкого моста" (83 тысячи), "Новослободской" (79 тысяч) и "Китай-города" (78 тысяч).

Самые "низкооплачиваемые" станции в Москве – "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Пролетарская". Здесь соискателями предлагают в среднем по 66 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге наиболее высокие зарплаты отмечены у метро "Адмиралтейская" (более 53 тысяч рублей). В пятерку вошли "Войковская" (51 тысяча), "Пролетарская", "Обводный канал" и "Бухарестская" (по 50 тысяч). Самые низкие зарплаты в Санкт-Петербурге предлагают на "Улице Дыбенко" и "Невском проспекте" (по 47 тысяч).

Исследование проводилось со 2 по 5 сентября. Эксперты проанализировали все вакансии, опубликованные с 1 января по 31 августа 2019 года.

Ранее Росстат сообщил, что самые высокие показатели заработной платы были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа и в производстве табака.

