Эксперт усомнился, что более 20 млн россиян могут потерять работу из-за роботов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал Москве 24 исследование, согласно которому к 2030 году в России без работы могут остаться 20,1 млн человек из-за "рисков цифровизации и автоматизации". По его словам, подобные "фатальные выводы" не соответствуют действительности, поскольку "не основаны на серьезной статистике".

"К 2030 году никаких 20 млн рабочих мест в результате роботизации в России потеряно не будет... Ничего такого тотального не произойдет. Мы можем взять в качестве аналогии Японию и США, где уровень автоматизации и производительности труда на порядок выше, чем в России. При этом там никто из серьезных экономистов не указывал масштабные потери занятости", – рассказал специалист.



Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений Это все больше запугивания.

Кроме того, по словам Сафонова, именно новые технологии способствуют появлению новых рабочих мест.

"Есть альтернативные исследования, которые говорят, что внедрение автоматизации и цифровизации создает новые профессии. Если создают того же робота, его должен кто-то обслуживать. Соответственно, появляются технологи, программисты, специалисты, которые осуществляют контроль и надзор за этим", – заключил эксперт.

Ранее было обнародовано исследование РАНХиГС, согласно которому компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации". Эта оценка касается только формально занятых людей – официально трудоустроенных.

По данным экспертов, без работы могут остаться 20,1 млн человек. Таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.

Отмечается, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Также в список включены обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых.

Вероятным решением проблемы аналитики считают введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.

В июне стало известно, что 65% россиян боятся потерять работу из-за технического прогресса.



