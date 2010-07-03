Эксперт усомнился, что более 20 млн россиян могут потерять работу из-за роботов

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал Москве 24 исследование, согласно которому к 2030 году в России без работы могут остаться 20,1 млн человек из-за "рисков цифровизации и автоматизации". По его словам, подобные "фатальные выводы" не соответствуют действительности, поскольку "не основаны на серьезной статистике".
"К 2030 году никаких 20 млн рабочих мест в результате роботизации в России потеряно не будет... Ничего такого тотального не произойдет. Мы можем взять в качестве аналогии Японию и США, где уровень автоматизации и производительности труда на порядок выше, чем в России. При этом там никто из серьезных экономистов не указывал масштабные потери занятости", – рассказал специалист.
Кроме того, по словам Сафонова, именно новые технологии способствуют появлению новых рабочих мест.
"Есть альтернативные исследования, которые говорят, что внедрение автоматизации и цифровизации создает новые профессии. Если создают того же робота, его должен кто-то обслуживать. Соответственно, появляются технологи, программисты, специалисты, которые осуществляют контроль и надзор за этим", – заключил эксперт.
Ранее было обнародовано исследование РАНХиГС, согласно которому компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации". Эта оценка касается только формально занятых людей – официально трудоустроенных.
По данным экспертов, без работы могут остаться 20,1 млн человек. Таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.
Отмечается, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Также в список включены обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых.
Вероятным решением проблемы аналитики считают введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.
В июне стало известно, что 65% россиян боятся потерять работу из-за технического прогресса.
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