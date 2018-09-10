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10 сентября 2018, 08:32

Общество

Теплая и облачная погода ожидается в столице в начале новой недели

Фото: depositphotos/vvoennyy

Начало новой недели встретит москвичей теплой погодой без осадков, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам, в понедельник, 10 сентября, Москва и Московская область останутся на периферии антициклона. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух в городе прогреется до плюс 21–23 градусов. По области столбики термометров покажут плюс 20–25 градусов. При этом к ночи похолодает до +11 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее метеорологи продлили желтый уровень погодной опасности в столице на понедельник, 10 сентября. из-за риска возникновения пожаров.
В начале сентября в столичном регионе держится по-июльски теплая погода. По словам специалистов, она задержится и в начале этой недели. Кроме того, как пояснили синоптики, затянувшееся метеорологическое лето отложит начало осеннего листопада.

общество погода

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