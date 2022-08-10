Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 10 августа, в столичном регионе переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура воздуха будет соответствовать сезону, днем в столице – 22...24 градуса, по области – 21...26 градусов. Ветер северо-восточного направления 5–10 м/с. Содержание кислорода в пределах нормы", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

