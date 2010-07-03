Актер Александр Шувалов рассказал о состоянии своего здоровья

Фото: соцсети

Актер Александр Шувалов рассказал о своем здоровье. По его словам, сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

"Я чувствую себя намного лучше! Не волнуйтесь, и, пожалуйста, не волнуйте других. У меня самые лучшие врачи и самая лучшая забота, которая только может быть", – написал в своем Instagram Шувалов.

Он отметил, что получил огромное количество сообщений после госпитализации, в связи с этим он принял решение опубликовать фото, доказывающее, что он в полном порядке.

"Совсем скоро я выйду из больницы и буду рад личным встречам с вами. А пока - желаю вам отличных выходных!) – заключил актер.

Ранее сообщалось, что артиста театра и кино Александра Шувалова экстренно госпитализировали в столице. Сообщалось, что у актера начались осложнения после операции на органах брюшной полости, которую он перенес около недели назад.

