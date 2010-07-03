Синоптики рассказали москвичам о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди ожидают Москву в первый выходной день недели. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 18-20 градусов тепла. Сохранится умеренный северо-западный ветер, скорость которого составит 7-12 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительная влажность воздуха составит около 75 процентов. Атмосферное давление вырастит до значения в 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее движение поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского" на Некрасовской ветке Московского метрополитена было сегодня временно прекращено. Специалисты осматривали перегон после сильных осадков в столичном регионе.