Власти Москвы проверят сообщения о сексе в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент региональной безопасности Москвы поверит сообщения о сексе в парке "Зарядье". Об этом заявил глава ведомства Владимир Черников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее главный архитектор Москвы рассказал об участившихся случаях занятия сексом в "Зарядье". Он отметил, что эти ситуации попали в объективы камер видеонаблюдения, которые установлены на территории зоны отдыха. По мнению Кузнецова, это связано с тем, что горожане чувствуют себя в парке комфортно и безопасно.