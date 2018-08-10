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Общество

10 августа, 14:39

В Центре Хруничева в Москве создадут новый "Звездный городок"

общество наука город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

На территории Центра имени Хруничева в столице создадут новый "Звездный городок". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Ранее предполагалось, что Центр Хруничева реализует московскую территорию, чтобы расплатиться с долгами, отметил Рогозин. Однако Владимир Путин не поддержал это решение.

"Вчера я встречался с мэром Москвы Собяниным, мы договорились, что в сентябре мы проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос, уже решенный президентом, о сохранении территории Московского ракетного завода", – сказал глава Роскосмоса.

Он добавил, что в новый "Звездный городок" перенесут инженерные коллективы космических производств в Москве.

Центр имени Хруничева – разработчик изготовитель ракет-носителей "Протон", "Ангара", разгонных блоков "Бриз-М". В состав Центра входят некоторые ключевые производители компонентов ракет "Протон".

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