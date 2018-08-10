Роспотребнадзор рекомендовал в жару отказаться от жирной пищи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали отказаться от жирной пищи в жаркую погоду, сообщает "Российская газета".

Как пояснили в ведомстве, во время жары потребность организма в энергии снижается, так что лучше употреблять менее калорийную пищу, например, заменив мясо рыбой и морепродуктами.

Кроме того, специалисты рекомендуют сократить до минимума потребление копченых, жареных или скоропортящихся продуктов. Как отметили в Роспотребнадзоре, основной прием пищи можно перенести на утро и вечер, а в пик жары лучше вообще воздержаться от еды. Сотрудники ведомства также напомнили о необходимости строго соблюдать гигиенические и технологические требования хранения и приготовления пищи.

Ранее синоптики предупредили, что в пятницу, 10 августа, воздух в Москве прогреется до +27 градусов. Жаркая погода сохранится в городе и на выходных. По прогнозам, в субботу и воскресенье будет до плюс 27–29 градусов.