Воздух в столице в пятницу прогреется до 27 градусов

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин

Влияние антициклона сохранится в столичном регионе, благодаря чему все выходные будет держаться теплая погода? сообщает портал "Метеоновости".

В пятницу при переменной облачности осадков не ожидается. Воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

По-летнему теплая погода будет комфортной по температурно-влажностному и кислородному режиму и принесет облегчение метеозависимым людям, которые плохо переносят духоту с жарой. Как сообщают синоптики, лишь высокое атмосферное давление в этот день может стать причиной ухудшения самочувствия и развития симптомов обострения у метеочувствительных людей.

В выходные воздух будет прогреваться до 27–29 градусов. И только вечером в воскресенье может пойти дождь.

По данным метеорологов, уже с началом новой недели в столице снова похолодает. Начиная с понедельника, 13 августа, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется максимум до 20–25 градусов.