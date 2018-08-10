Воздух в столице в пятницу прогреется до 27 градусов

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин
Влияние антициклона сохранится в столичном регионе, благодаря чему все выходные будет держаться теплая погода? сообщает портал "Метеоновости".
В пятницу при переменной облачности осадков не ожидается. Воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
По-летнему теплая погода будет комфортной по температурно-влажностному и кислородному режиму и принесет облегчение метеозависимым людям, которые плохо переносят духоту с жарой. Как сообщают синоптики, лишь высокое атмосферное давление в этот день может стать причиной ухудшения самочувствия и развития симптомов обострения у метеочувствительных людей.
В выходные воздух будет прогреваться до 27–29 градусов. И только вечером в воскресенье может пойти дождь.
По данным метеорологов, уже с началом новой недели в столице снова похолодает. Начиная с понедельника, 13 августа, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется максимум до 20–25 градусов.
Погода в столице налаживается
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