Какие предметы притягивают в дом богатство по фэншуй

Фото: 123RF/ismagilov

Вещи красного цвета, а также "музыка ветра" с металлическими трубочками могут способствовать тому, чтобы в доме всегда водились деньги. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

По ее словам, в Китае с давних времен одним из самых распространенных предметов для привлечения в дом богатства и изобилия считались аксессуары красного цвета.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии и фэншуй Красный относится к элементу Огня. Он мощный, дает энергию, а значит, и силы для финансового потока. Поэтому хорошо будет разместить в интерьере, например, свечи, китайские фонарики или статуэтки красного цвета.

"Однако увлекаться красными оттенками не стоит, так как все элементы в доме должны находиться в гармонии. Лучше сделать лишь красные акценты, а интерьер пусть будет нейтральным", – посоветовала Богданова.

Кроме того, очень важно, чтобы в доме не было застоя энергии, тогда и деньги в нем всегда будут, отметила эксперт.

"В качестве активатора можно использовать мобиль с рыбками или цветами, которые в Китае являются символами богатства и радости", – пояснила Богданова.

Если в доме есть дверь, расположенная напротив окна, энергия в нем не задерживается, и из-за этого деньги могут испаряться так же быстро, как и приходят.

"Чтобы этого избежать, нужно повесить "музыку ветра" c металлическими трубочками либо на окно, либо под потолок между окном и дверью", – посоветовала специалист.

Кроме того, деньги в дом отлично привлекают живые цветы – они обновляют застоявшиеся энергии и приносят новые возможности для заработка, заключила Богданова.

Ранее эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова назвала самые "денежные" дни июля. Например, она отметила, что очень хорошей энергией будут заряжены 22-е и 25-е числа. В эти дни можно смело инвестировать, открывать бизнес и приобретать что-то дорогостоящее.