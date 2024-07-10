Какие предметы притягивают в дом богатство по фэншуй

10 июля, 08:00Общество
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Вещи красного цвета, а также "музыка ветра" с металлическими трубочками могут способствовать тому, чтобы в доме всегда водились деньги. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
По ее словам, в Китае с давних времен одним из самых распространенных предметов для привлечения в дом богатства и изобилия считались аксессуары красного цвета.
"Однако увлекаться красными оттенками не стоит, так как все элементы в доме должны находиться в гармонии. Лучше сделать лишь красные акценты, а интерьер пусть будет нейтральным", – посоветовала Богданова.
Кроме того, очень важно, чтобы в доме не было застоя энергии, тогда и деньги в нем всегда будут, отметила эксперт.
"В качестве активатора можно использовать мобиль с рыбками или цветами, которые в Китае являются символами богатства и радости", – пояснила Богданова.
Если в доме есть дверь, расположенная напротив окна, энергия в нем не задерживается, и из-за этого деньги могут испаряться так же быстро, как и приходят.
"Чтобы этого избежать, нужно повесить "музыку ветра" c металлическими трубочками либо на окно, либо под потолок между окном и дверью", – посоветовала специалист.
Кроме того, деньги в дом отлично привлекают живые цветы – они обновляют застоявшиеся энергии и приносят новые возможности для заработка, заключила Богданова.
Ранее эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова назвала самые "денежные" дни июля. Например, она отметила, что очень хорошей энергией будут заряжены 22-е и 25-е числа. В эти дни можно смело инвестировать, открывать бизнес и приобретать что-то дорогостоящее.