Минздрав РФ предложил альтернативу системе распределения врачей после учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российском Минздраве предложили изучить вероятность увеличения штрафов за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении вместо предложения ввести распределение врачей после окончания учебы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"Кроме того, целесообразно расширение практики целевого набора и в учреждениях среднего профессионального медицинского образования", – отметил он.

Кузнецов рассказал, что ведомство поэтапно развивает комплекс мер по устранению нехватки специалистов. Механизм обязательного направления выпускников, которые окончили обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для работы в медицинские государственные учреждения на данный момент проходит с использованием вероятности целевого обучения, поделился он.

Вместе с этим он подчеркнул, что здравоохранение является единственной отраслью, в которой число целевых мест по дефицитным специальностям достигает 75% по программам специалитета и 100% – по программам ординатуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в 2023 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. По его словам, их будет больше, чем в прошлом году.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг