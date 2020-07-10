Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей и гостей столицы в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, ждет жаркая погода. В субботу, по данным синоптиков, день будет без осадков, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В первый выходной ожидается переменная облачность, дождей синоптики не обещали. Ночью столбики термометров покажут до плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов.

В воскресенье местами будут кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днем – до плюс 30.

На выходных в дневные часы прогнозируется жаркая погода. Людям рекомендуется соблюдать меры безопасности при нахождении на улице.

Отмечается, что с началом новой недели температура воздуха начнет падать. Так, в понедельник возможен кратковременный дождь, воздух достигнет отметки плюс 27 градусов.

Ранее синоптик рассказал о возвращении аномальной жары в Москву. Эксперт отметил, что температура в выходные будет на 3–4 градуса выше нормы. При этом ночи также будут по-южному теплыми.

Помимо того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что москвичи смогут в ближайшие дни отдохнуть от изнуряющей жары. По его мнению, в городе и области прошел холодный фронт, который дал заметные осадки.