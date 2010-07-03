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12:26

Историк прокомментировал призыв снести памятник Победы

общество за рубежом

12:26

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Фото: vk.com/legion2016

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник Победы. Монумент был возведен в память о погибших в бою под Прохоровкой в 1943 году.

Историк выразил мнение, что такое заявление является показателем работы по фальсификации истории, которую ведут за рубежом.

"Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией", – сказал Шаповалов в беседе с RT.

Он отметил, что в последнее время в Германии появляются "ростки реваншизма". Как пояснил историк, некоторые общественные и политические деятели Германии более открыто пытаются пересмотреть итоги войны.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф выразил мнение, что никакого крупного боя под Прохоровкой не произошло, и Красная армия не одержала в нем победу, поэтому памятник нужно снести.

Журналист также утверждает, что советские боевые машины собрались перед узким мостом и стали идеальной мишенью для немецких танков. По его словам, против 672 советских боевых машин сражались 186 немецких, а вечером потери у Красной армии составили около 235 танков, тогда как немцы потеряли 5 боевых машин.

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общество за рубежом

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