Историк прокомментировал призыв снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник Победы. Монумент был возведен в память о погибших в бою под Прохоровкой в 1943 году.
Историк выразил мнение, что такое заявление является показателем работы по фальсификации истории, которую ведут за рубежом.
"Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией", – сказал Шаповалов в беседе с RT.
Он отметил, что в последнее время в Германии появляются "ростки реваншизма". Как пояснил историк, некоторые общественные и политические деятели Германии более открыто пытаются пересмотреть итоги войны.
Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф выразил мнение, что никакого крупного боя под Прохоровкой не произошло, и Красная армия не одержала в нем победу, поэтому памятник нужно снести.
Журналист также утверждает, что советские боевые машины собрались перед узким мостом и стали идеальной мишенью для немецких танков. По его словам, против 672 советских боевых машин сражались 186 немецких, а вечером потери у Красной армии составили около 235 танков, тогда как немцы потеряли 5 боевых машин.
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