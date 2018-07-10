Более 18 тысяч предложений собрали по размещению "дачных" избирательных участков

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Горожане прислали более 18 тысяч предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы, сообщил руководитель рабочей группы, отвечающей за размещение "дачных" участков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Рабочая группа Мосгоризбиркома завершила сбор предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра Москвы 9 сентября. Предложения поступали с 19 июня на портал mos.ru, сотрудникам МФЦ и на "горячую линию" Мосгоризбиркома", – сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Шапошникова, чаще всего в заявках фигурировали Подмосковье, Калужская, Владимирская, Ярославская, Тверская и Тульская области.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Избирательные участки за пределами города впервые создают в 2018 году. Решение было принято для того, чтобы позволить москвичам совместить дачный отдых с голосованием.

Окончательное решение по размещению "дачных" избирательных участков примут члены рабочей группы. Они оценят транспортную доступность и инфраструктуру предложенных точек. Планируется организовать около 360 участков.

Мосгоризбирком уже начал заключать соглашения о сотрудничестве с областями, где должны выделить помещения для голосования.