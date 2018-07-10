Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10 июля 2018, 17:16

Госдума поддержала ликвидацию роуминга в России

общество финансы

Фото: depositphotos/tatsianama

Госдума приняла в первом чтении проект закона о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, передает РИА Новости.

Идею предложили депутаты в 2017 году. Согласно документу, тарифы по оплате услуг связи не должны отличаться по регионам страны. Авторы проекта назвали эту норму архаизмом, который мешает развитию доступности услуг связи в России. Они считают это исключительно дополнительным источником доходов операторов связи. Сейчас они получают с роуминга 1,5 процента от общего объема доходов.

По мнению авторов инициативы, благодаря отмене национального и внутрисетевого роуминга абоненты станут активнее пользоваться услугами связи, тарифы станут более понятными для клиентов, а прозрачность в этой сфере повысится. Законопроект ранее поддержали в кабмине.

ФАС продлила сроки рассмотрения дел против большой тройки операторов связи – МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" до 28 декабря 2018 года. Дела возбудили, поскольку, по данным ведомства, стоимость междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышается операторами.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать