Госдума поддержала ликвидацию роуминга в России

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Госдума приняла в первом чтении проект закона о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, передает РИА Новости.

Идею предложили депутаты в 2017 году. Согласно документу, тарифы по оплате услуг связи не должны отличаться по регионам страны. Авторы проекта назвали эту норму архаизмом, который мешает развитию доступности услуг связи в России. Они считают это исключительно дополнительным источником доходов операторов связи. Сейчас они получают с роуминга 1,5 процента от общего объема доходов.

По мнению авторов инициативы, благодаря отмене национального и внутрисетевого роуминга абоненты станут активнее пользоваться услугами связи, тарифы станут более понятными для клиентов, а прозрачность в этой сфере повысится. Законопроект ранее поддержали в кабмине.

ФАС продлила сроки рассмотрения дел против большой тройки операторов связи – МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" до 28 декабря 2018 года. Дела возбудили, поскольку, по данным ведомства, стоимость междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышается операторами.