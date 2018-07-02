ФАС продлила сроки рассмотрения дел большой тройки операторов до 28 декабря

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Сроки рассмотрения дел против большой тройки операторов связи, в которую входят МТС, "Мегафон" и "Вымпелком", продлили до 28 декабря 2018 года. Решение о продлении дел о завышенных тарифах на роуминг внутри страны приняла федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Для всестороннего и полного рассмотрения дел комиссия приняла решение получить дополнительные доказательства.

Следующее заседание комиссии ФАС, как отметили в пресс-службе ведомства, на котором будут рассмотрены дела, предварительно назначили на 10 июля.

ФАС, согласно закону, может рассматривать дела до 28 декабря, однако решение может быть вынесено и раньше.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против МТС и "Мегафона".

Проверив отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга, ФАС заявила, что ни МТС, ни "Мегафон" так и не выполнили предписания службы. По данным ведомства, стоимость междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышается операторами большой тройки.