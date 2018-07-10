СКР объяснил в мультфильме, за какие репосты в Сети можно попасть в тюрьму

Правоохранители объяснили подросткам в мультфильме за распространение каких видеороликов и картинок в соцсетях можно получить уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Ролик опубликовало управление СКР по Алтайскому краю, сообщает издание "Аргументы Недели".

В ведомстве заявили, что в регионе возбуждают десятки дел об экстремизме в интернете. Большинство из них совершают несовершеннолетние.

В мультфильме показали историю 16-летнего подростка Ильи, который активно репостил в соцсетях видеоролики и картинки с избиением светлокожими людьми тех, кто отличается от них по национальности. Оказавшись в заключении Илья понял, что желание казаться смелым и независимым таким образом не привело к благоприятным последствиям. Мальчик осознал: "Люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество – это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата".

Ранее Кремль призвал аккуратнее отнестись к теме наказания за репосты в интернете. Впервые вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства прозвучал из уст депутата Госдумы Сергея Шаргунова во время прямой линии с Владимиром Путиным.