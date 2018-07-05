Кремль призвал аккуратнее отнестись к теме наказания за репосты в интернете

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о том, что Владимир Путин во время прямой линии призвал внимательно подходить к теме наказания за репосты в соцсетях, передает ТАСС.

"Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть когда это приобретает гипертрофированные формы", – отметил Песков.

По его словам, вопрос стоит регулировать, потому что нужно оградить граждан от случаев, которые являются резонансными. "Безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход, чтобы соблюсти баланс", – подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства задал во время прямой линии с Владимиром Путиным депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

В конце июня Шаргунов совместно с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в законодательство, которые устанавливают ответственность за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности. По предложению депутатов репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете не считаются уголовными преступлениями.