Новая серия мультфильма "Простоквашино" выйдет 10 июля

Фото: кадр из мультсериала "Возвращение в Простоквашино", серия "Сезон дождей"
В новой серии "Простоквашино", которая выйдет 10 июля, кот Матроскин решит сбросить вес.
В четвертом эпизоде герои мультфильма получают посылку с подарками. Все рады обновкам, только Матроскин расстроился. Пижама, которая находилась в посылке, мала коту. Матроскин планирует похудеть, но эта задача оказывается сложной.
Новую серию можно будет посмотреть YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Первый эпизод нового "Простоквашино" опубликовали 3 апреля. За первые сутки серия набрала более 14 миллионов просмотров. Создатели нового "Простоквашино" планируют выпустить 30 новых серий мультфильма за два года.
Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" планирует снять продолжение популярного мультфильма о попугае Кеше. Зрители увидят как новые эпизоды сериала, так и полнометражную картину. Попугай в новом прочтении может превратиться в стендапера.
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