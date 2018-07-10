Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына

Фото: AP/John Stillwell
В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи Артура Чарльза Кембриджского, сообщает "BBC".
Для таинства принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали королевскую часовню Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Младшего правнука Елизаветы II окунули в воду из реки Иордан в серебряной купели. Церемония крещения длилась около 40 минут.
Поддержать и поздравить маленького принца в такой важный день были приглашены только самые близкие родственники и друзья родителей.
Елизавета II присутствовать на церемонии не смогла из-за плотного графика важных встреч.
Ранее сообщалось, что принц Гарри подарил племяннику на крестины книгу о Винни-Пухе за 10 тысяч долларов.
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонской больнице святой Марии. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта. Он стал шестым правнуком королевы Елизаветы II.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: