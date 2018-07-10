Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына

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В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи Артура Чарльза Кембриджского, сообщает "BBC".

Для таинства принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали королевскую часовню Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Младшего правнука Елизаветы II окунули в воду из реки Иордан в серебряной купели. Церемония крещения длилась около 40 минут.

Поддержать и поздравить маленького принца в такой важный день были приглашены только самые близкие родственники и друзья родителей.

Елизавета II присутствовать на церемонии не смогла из-за плотного графика важных встреч.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подарил племяннику на крестины книгу о Винни-Пухе за 10 тысяч долларов.

Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонской больнице святой Марии. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта. Он стал шестым правнуком королевы Елизаветы II.