Умер заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский журналист, заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесенного инсульта.

Журналиста экстренно доставили в больницу Зеленограда 2 июня.

В Агентстве "Москва" Малютин занимал пост главного редактора со дня основания в 2014 году и до 2023 года.

"На протяжении 10 лет он вдохновлял редакцию и был на связи с командой 24 часа в сутки. Он много креативил для агентства и мог бы сделать больше, но ушел слишком рано", – отметили в издании.

Александр Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, учился в Ленинграде, где окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее – Военную академию тыла и транспорта. С 1992 по 1999 год работал в газете "Коммерсант". Также он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газете.ру", главным редактором газеты "Известия".