10 июня, 18:22Общество
Умер заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский журналист, заместитель главного редактора Агентства "Москва" Александр Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесенного инсульта.
Журналиста экстренно доставили в больницу Зеленограда 2 июня.
В Агентстве "Москва" Малютин занимал пост главного редактора со дня основания в 2014 году и до 2023 года.
"На протяжении 10 лет он вдохновлял редакцию и был на связи с командой 24 часа в сутки. Он много креативил для агентства и мог бы сделать больше, но ушел слишком рано", – отметили в издании.
Александр Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, учился в Ленинграде, где окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее – Военную академию тыла и транспорта. С 1992 по 1999 год работал в газете "Коммерсант". Также он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газете.ру", главным редактором газеты "Известия".