Еще 2 671 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В Москве выявили 5 245 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 2 671 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 084 914. В Москве выявлено 5 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

При этом за сутки в больницы с COVID-19 были доставлены 1 415 человек, скончались 63 пациента с положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 11 699 новых случаев COVID-19. При этом в 1 832 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 5 167 949 случаев COVID-19.