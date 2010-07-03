Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России ужесточились правила открытия магазинов в домах. Теперь, чтобы открыть магазин на первом этаже жилого дома, нужно получить согласие жильцов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Федеральную кадастровую палату Росреестра.
Изменения вступили в силу с 9 июня. Они не отменили возможности располагать коммерческие объекты в многоквартирных домах, однако усложнили процедуру перевода жилого помещения в нежилое.
Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко заявила, что закон позволяет учесть интересы жильцов на начальном этапе рассмотрения вопроса о необходимости размещения в их доме коммерческого объекта.
"Потенциальные покупатели соседних квартир в жилом доме заранее понимают, что на первых этажах подразумеваются коммерческие объекты. Если изначально на первых этажах проектируются нежилые помещения, в таком случае согласие соседей на работу магазина или салона не понадобится", – сказала Лещенко.
Теперь, прежде чем обращаться с заявлением о переводе квартиры в нежилой фонд, нужно получить одобрение 2/3 жильцов, владеющих недвижимостью в этом подъезде. Также будущему правообладателю нужно получить письменное разрешение каждого владельца примыкающих к его квартире помещений и обеспечить отдельный вход в свое коммерческое помещение.
Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях с 1 октября 2019 года.
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