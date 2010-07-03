Финские пограничники приняли российскую яхту за "трехголового монстра"

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Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту, стилизованную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, в Финском заливе, сообщает местная газета Ilta-Sanomat.

После того, как пограничники получили сигнал о неопознанном судне, на проверку отправился патрульный катер. В тумане экипаж заметил странный объект.

Однако "монстром" оказалась российская яхта, направлявшаяся на фестиваль в Осло. На борту судна находились семь человек.

В конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении школы парусного спорта "Крестовский остров" после гибели серфингиста в Финском заливе в Петербурге.

18-летний Артем Акимов, входивший в молодежную сборную России по парусному спорту, во время тренировки столкнулся с катером "Метеор".