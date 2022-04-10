Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 10 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня, 10 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь до полудня. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от +7 до +12 градусов. Ветер западный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сохранится пониженное атмосферное давление и низкое содержание кислорода в воздухе. Геомагнитный фон ожидается неустойчивый.

Ранее синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. Дневные температуры в начале недели поднимутся до 10–14 градусов тепла. По словам синоптика, заморозков ожидать не стоит. Минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже +3...+5 градусов.

