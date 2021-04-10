В столичном МЧС опровергли информацию, что пожарных обязали экономить топливо

10 апреля, 22:38
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В ГУ МЧС по Москве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию, что пожарных обязали экономить топливо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Ранее в телеграм-каналах стали появляться сообщения, что ведомство заключило контракты на поставку топлива, а руководство обязало подчиненных не ездить на вызовы "вхолостую", а на реальные пожары отправлять минимально возможное количество машин.
"Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов", – пояснили в пресс-службе.
В столичном управлении МЧС добавили, что учения также проходят в штатном режиме. Исключение – занятия в теплодымокамере, однако их сроки сдвинуты не более чем на две недели.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в ТиНАО должно появиться 12 пожарных депо. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в городе уделяется большое внимание безопасности.
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