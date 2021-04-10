В столичном МЧС опровергли информацию, что пожарных обязали экономить топливо

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ГУ МЧС по Москве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию, что пожарных обязали экономить топливо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Ранее в телеграм-каналах стали появляться сообщения, что ведомство заключило контракты на поставку топлива, а руководство обязало подчиненных не ездить на вызовы "вхолостую", а на реальные пожары отправлять минимально возможное количество машин.

"Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов", – пояснили в пресс-службе.

В столичном управлении МЧС добавили, что учения также проходят в штатном режиме. Исключение – занятия в теплодымокамере, однако их сроки сдвинуты не более чем на две недели.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в ТиНАО должно появиться 12 пожарных депо. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в городе уделяется большое внимание безопасности.