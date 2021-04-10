До конца 2023 года в ТиНАО планируют построить 12 пожарных депо

19:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца 2023 года на территории ТиНАО планируется возвести 12 новых пожарных депо, передает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Вопросам безопасности и сохранения здоровья москвичей город традиционно уделяет особое внимание, в частности, мы продолжаем активно заниматься строительством новых объектов пожарной охраны. Сейчас на территории ТиНАО, где с приближением дачного сезона этот вопрос становится еще актуальнее, завершилось строительство пожарного депо на четыре машины в поселении Роговское", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что до конца этого года объекты появятся в поселениях Краснопахровское и Вороновское. В это же время на территории округа в мае запланировано начало работ по возведению еще трех объектов.
"В поселении Новофедоровское появится пожарное депо на два машиноместа, а в Воскресенском поселении – на четыре. Еще одно здание пожарной охраны, рассчитанное на четыре машины, построят в поселении Филимонковское", – заключил вице-мэр.
Ранее Бочкарев рассказал, что несколько хозяйственных построек, административно-бытовой корпус и отстойно-ремонтный корпус появились в рамках первого пускового комплекса в электродепо "Сокол".
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