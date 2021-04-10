В России выявили 8 704 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в РФ выявили 8 704 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 143 человека, сообщает Оперативный штаб.

В столице зафиксировали 2 006 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 699, в Московской области – 587, в Нижегородской области – 245, в Ростовской области – 240.

Отмечается, что всего в России подтверждено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах.

За последние 24 часа выздоровели 9 579 человек, за все время пандемии – 4 258 279. При этом умерли от COVID-19 за сутки 402 пациента, за все время – 102 649 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики сохранится на нынешнем уровне или снизится до конца весны.

По ее словам, колебания ежесуточного количества заболевших возможны как в ту, так и в другую сторону.