Теплая и сухая погода ожидает москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 10 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

Максимальная температура составит 10-12 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

В Гидрометцентре ранее заявили, что в воскресенье в Москву придет майская погода, воздух прогреется до 15–18 градусов.