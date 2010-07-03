Совладелец Черемушкинского рынка выкупил ресторан "Прага"

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Ресторан "Прага" на Арбате купил бизнесмен Мирослав Мельник, который является совладельцем Черемушкинского рынка в Москве, передает РИА Новости.

По данным площадки "Новые информационные сервисы", предприниматель купил здание за 1,4 миллиарда рублей. Прежде ресторан принадлежал ООО "Прага-Аст", которое некогда контролировал холдинг АСТ Тельмана Исмаилова.

Отмечается, что начальная цена составила 1,78 миллиарда рублей. Заявка Мельника была предоставлена в срок и содержала максимальное предложение.

"Прага" считается одним из старейших ресторанов Москвы. В середине 1990-х мэрия столицы продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

В конце 2018 года бизнесмена заочно арестовали, обвинив в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы "Люблино-моторс" Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.