Совладелец Черемушкинского рынка выкупил ресторан "Прага"

Ресторан "Прага" на Арбате купил бизнесмен Мирослав Мельник, который является совладельцем Черемушкинского рынка в Москве, передает РИА Новости.
По данным площадки "Новые информационные сервисы", предприниматель купил здание за 1,4 миллиарда рублей. Прежде ресторан принадлежал ООО "Прага-Аст", которое некогда контролировал холдинг АСТ Тельмана Исмаилова.
Отмечается, что начальная цена составила 1,78 миллиарда рублей. Заявка Мельника была предоставлена в срок и содержала максимальное предложение.
"Прага" считается одним из старейших ресторанов Москвы. В середине 1990-х мэрия столицы продала "Прагу" группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
В конце 2018 года бизнесмена заочно арестовали, обвинив в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы "Люблино-моторс" Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.
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