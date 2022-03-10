Врач рассказал, почему возникает повышенная чувствительность к звукам

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Повышенная чувствительность к звукам может быть обусловлена ушной функцией и патологией слуха, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
"Но чаще всего это связано с психосоматикой человека: звуки раздражают его в состоянии психоэмоционального перевозбуждения, раздражительности, тревожности, повышенной мнительности, при предпосылках или даже наличии какого-то психиатрического или психосоматического установленного диагноза или при неврозе", – добавил Зайцев.
По словам врача, повышенная чувствительность может возникать как у людей с тугоухостью, так и у здоровых граждан. Также патология может свидетельствовать о проблемах со слуховой трубой и отосклерозом. При последнем заболевании человек болезненно воспринимает громкие звуки.
Кроме того, повышенную чувствительность к звукам могут вызвать тубоотит, нарушение дренажной вентиляционной функции слуховой трубы, невротическое состояние, менингит, мигрени, болезни черепно-лицевых нервов и рассеянный склероз.
При проявлении первых симптомов Зайцев рекомендует обратиться к врачу. Пациенту назначат консультации клинического психолога, психоаналитика, психотерапевта, а также рентген, электроэнцефалографию, эхоэнцефалографию и дуплексное сканирование.
Ранее врач-сурдолог первой категории Вера Шинкаренко объяснила, как гаджеты могут негативно повлиять на человеческий слух. В частности, эксперт указала на опасность наушников. По ее словам, с их помощью внутреннее ухо вынужденно получает сигналы надпорогового уровня громкости.
"Доктор 24": вредные наушники
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