Врач рассказал, почему возникает повышенная чувствительность к звукам

Фото: depositphotos/Krakenimages.com

Повышенная чувствительность к звукам может быть обусловлена ушной функцией и патологией слуха, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

"Но чаще всего это связано с психосоматикой человека: звуки раздражают его в состоянии психоэмоционального перевозбуждения, раздражительности, тревожности, повышенной мнительности, при предпосылках или даже наличии какого-то психиатрического или психосоматического установленного диагноза или при неврозе", – добавил Зайцев.

По словам врача, повышенная чувствительность может возникать как у людей с тугоухостью, так и у здоровых граждан. Также патология может свидетельствовать о проблемах со слуховой трубой и отосклерозом. При последнем заболевании человек болезненно воспринимает громкие звуки.

Кроме того, повышенную чувствительность к звукам могут вызвать тубоотит, нарушение дренажной вентиляционной функции слуховой трубы, невротическое состояние, менингит, мигрени, болезни черепно-лицевых нервов и рассеянный склероз.

При проявлении первых симптомов Зайцев рекомендует обратиться к врачу. Пациенту назначат консультации клинического психолога, психоаналитика, психотерапевта, а также рентген, электроэнцефалографию, эхоэнцефалографию и дуплексное сканирование.

Ранее врач-сурдолог первой категории Вера Шинкаренко объяснила, как гаджеты могут негативно повлиять на человеческий слух. В частности, эксперт указала на опасность наушников. По ее словам, с их помощью внутреннее ухо вынужденно получает сигналы надпорогового уровня громкости.

