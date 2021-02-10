Блогер Петухов объяснил, зачем выкупил все места в салоне самолета на рейс Москва – Сочи

Фото: instagram.com/ wylsacom
Блогер Валентин Петухов рассказал Москве 24, что выкупил полный самолет на рейс Москва – Сочи, чтобы отправиться со своей командой на корпоратив. Обратно он летел обычным экономклассом, чтобы на себе прочувствовать весь контраст.
Фотографию из салона самолета, где он сидит один, Валентин Петухов выложил в своем Instagram. "Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой", – прокомментировал фото блогер. Подписчики отреагировали мгновенно: "Дешевые понты", "Красиво жить не запретишь" и "Пора лечиться", – посыпались комментарии.
Петухов рассказал Москве 24, что все-таки летел не один, а со своей командой из 19 человек. И по сути ребята тестировали новое предложение от авиакомпании.
В распоряжении компании из 19 человек было 100 мест, включая 24 места в бизнес-классе и 76 – в экономе. Экипаж находился в полном составе. С заказом питания ребята перебарщивать не стали – по порции на одного. Хотя возможность загрузить больше еды на борт была. Правила авиационной безопасности соблюдались как на обычном рейсе, но можно было находиться без масок, отметил Петухов.
Из непривычных ощущений, по словам блогера, было личное приветствие капитана корабля и стюардесс по громкой связи, а также отсутствие очередей в туалет.
При этом домой каждый член команды летел своим рейсом. "Обратно я взял эконом для полноты ощущений и прочувствовал на контрасте. Классический рейс: полный самолет, куча людей, кто-то чихает, дети сидят. Сильно отличается от того, когда ты летишь сам по себе со своими людьми", – заключил Петухов.
Ранее лоукостер "Победа" объявил о новой опции – в авиакомпании разрешили пассажирам выкупать пустое соседнее место. Приобрести дополнительное место можно в трех случаях: для персонального комфорта, для ребенка до двух лет или для провоза особого груза. Имеются ввиду музыкальные инструменты, произведения искусства, фото- и видеоаппаратура. Но есть ограничения по весу и габаритам.
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