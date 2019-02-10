Гололедица и до минус 3 градусов ожидается в Москве 10 февраля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, гололедица, небольшой снег и до минус 3 градусов. Такой будет погода в Москве в воскресенье, 10 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно обещаниям синоптиков, днем в столице термометры покажут от 3 до 1 градуса мороза, ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 6 до 1 градуса мороза, ночью – от 7 до 2 градусов ниже нуля.

Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам комфортную зимнюю погоду 14 февраля.

По его словам в городе пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса.

Теплее всего на следующей неделе будет 12 и 13 февраля. Столбики термометров достигнут 4–5 градусов выше нуля.