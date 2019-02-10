Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:43

Гололедица и до минус 3 градусов ожидается в Москве 10 февраля

общество погода

06:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, гололедица, небольшой снег и до минус 3 градусов. Такой будет погода в Москве в воскресенье, 10 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно обещаниям синоптиков, днем в столице термометры покажут от 3 до 1 градуса мороза, ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 6 до 1 градуса мороза, ночью – от 7 до 2 градусов ниже нуля.

Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам комфортную зимнюю погоду 14 февраля.

По его словам в городе пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса.

Теплее всего на следующей неделе будет 12 и 13 февраля. Столбики термометров достигнут 4–5 градусов выше нуля.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика