Губернатор Подмосковья заявил, что в Климовске к теплу подключены 146 домов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На данный момент 146 домов в Климовске подключили к теплу. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале.

По его данным, тепло отсутствует в 12 многоэтажных домах. Он уточнил, что в микрорайоне остаются "непростые точки", одной из самых сложных глава Московской области назвал узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября.

Воробьев подчеркнул, что там работают специалисты Мосводоканала. Они пообещали закончить к 18:00 10 января, тогда можно будет дать тепло по адресам проспект 50 лет Октября, дома 16 и 16А, Театральная улица, дом 14/6.

"Работы много – весь узел придется переваривать", – поделился губернатор.

На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организацию. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Позже было принято решение национализировать "Климовский специализированный патронный завод". Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех".

В подмосковном Климовске после аварии к отоплению переподключили более 120 домов