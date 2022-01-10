Ученые назвали опасный для планеты предмет в доме

Фото: depositphotos/Efetova
Открытые банки с краской для стен могут быть токсичными для окружающей среды. К такому выводу пришли ученые Королевского химического общества, сообщает The Independent.
По мнению специалистов, содержащиеся в краске полимеры наносят такой же вред планете, как и полиэтиленовые пакеты. Долгое время они остаются на поверхности Земли и загрязняют атмосферу. Кроме того, полимеры могут проникать в систему водоснабжения и пищу.
Проведенный опрос показал, что британцы хранят свыше 50 миллионов литров остатков краски. Ученые выяснили, что этого бы хватило, чтобы перекрасить 2 300 раз Тауэрский мост. При этом чаще всего излишки краски выбрасывают на свалки или сжигают, а 2% отходов подвергаются переработке или повторному использованию.
Ученые посоветовали лучше рассчитывать необходимое количество краски, чтобы не оставлять излишек. По словам специалистов, это позволит снизить вред для планеты.
Ранее группа исследователей из канадского Университета Торонто заявила, что крошечные кусочки джинсовой ткани создают огромное количество загрязнений в реках, озерах и океанах. Особую опасность для экологии создает стирка денима.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: