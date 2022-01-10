Ученые назвали опасный для планеты предмет в доме

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Открытые банки с краской для стен могут быть токсичными для окружающей среды. К такому выводу пришли ученые Королевского химического общества, сообщает The Independent.

По мнению специалистов, содержащиеся в краске полимеры наносят такой же вред планете, как и полиэтиленовые пакеты. Долгое время они остаются на поверхности Земли и загрязняют атмосферу. Кроме того, полимеры могут проникать в систему водоснабжения и пищу.

Проведенный опрос показал, что британцы хранят свыше 50 миллионов литров остатков краски. Ученые выяснили, что этого бы хватило, чтобы перекрасить 2 300 раз Тауэрский мост. При этом чаще всего излишки краски выбрасывают на свалки или сжигают, а 2% отходов подвергаются переработке или повторному использованию.

Ученые посоветовали лучше рассчитывать необходимое количество краски, чтобы не оставлять излишек. По словам специалистов, это позволит снизить вред для планеты.

Ранее группа исследователей из канадского Университета Торонто заявила, что крошечные кусочки джинсовой ткани создают огромное количество загрязнений в реках, озерах и океанах. Особую опасность для экологии создает стирка денима.

