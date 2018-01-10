2017 год в Москве стал рекордным по осадкам за последние 140 лет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

2017 год стал рекордным по осадкам в Москве за всю историю метеонаблюдений.

"В 2017 году годовая сумма осадков, выпавших в Москве, (на станции ВДНХ) составила 901,6 миллиметра. Это стало рекордом за почти 140-летний период инструментальных наблюдений", – сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что ранее рекордсменом по осадкам был 2013 год. Тогда годовая сумма осадков составила 889,9 миллиметра. Самым "скупым" на осадки до сих пор остается 1920 год с годовой суммой 336,1 миллиметра.

По данным синоптиков, в среднем за год в столичном регионе выпадает 691 миллиметр осадков.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 января, в Москве возможен небольшой снег. Днем ожидается минус 2–4 градуса в городе и до минус 7 градусов – в Подмосковье. В четверг, 11 января, прохождение через столичный регион фронтальной волны замедлит наступление холодов. В этот день также ожидается небольшой снег при температуре воздуха от 0 до -2 градусов в Москве и до -5 градусов в регионе.