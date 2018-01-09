Старый Новый год принесет в столицу 14-градусные морозы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Синоптики предупредили москвичей о возвращении привычных январских температур к Старому Новому году.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Гидрометцентра России, сейчас, вслед за апрельской, в столицу пришла мартовская погода – с ярким солнцем и повышенным атмосферным давлением.

"В течение недели похолодание, в целом, продолжится, и к Старому Новому году температура приблизится к норме, и погоду можно будет назвать по-настоящему январской, хотя и умеренно морозной", – пояснили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозам, 10 января возможен небольшой снег. Днем ожидается минус 2–4 градуса в городе и до минус 7 градусов – в Подмосковье.

В четверг, 11 января, прохождение через столичный регион фронтальной волны замедлит наступление холодов. В этот день также ожидается небольшой снег при температуре воздуха от 0 до -2 градусов в Москве и до -5 градусов в регионе.

Затем, по словам специалистов, на погоду в Москве и области начнет оказывать влияние мощный антициклон с северо-запада. В связи с этим в предстоящие выходные атмосферное давление существенно превысит норму.

При этом в ночные часы может похолодать до минус 14 градусов, а в дневное время будет 5–10 градусов ниже нуля, причем без осадков.

Ранее сообщалось, что скандинавский антициклон принес в столицу похолодание. Днем 9 января температура в городе опустится до -4 градусов, а по области – до -6 градусов.