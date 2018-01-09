Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в столице в выходные

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Атмосферное давление в столице достигнет рекордно высоких значений к ближайшим выходным.
По словам синоптиков из центра погоды "Фобос", 13 и 14 января давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму примерно на 15 миллиметров, передает Агентство "Москва".
В течение недели в городе будет идти небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду, отмечают метеорологи. Днем температура воздуха составит минус 2–4 градуса, а к концу недели ожидается похолодание до минус восьми.
Во вторник, 9 января, в городе будет облачно и без осадков. Понижение температуры связано с приходом в регион антициклона из Скандинавии.
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