Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в столице в выходные

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Атмосферное давление в столице достигнет рекордно высоких значений к ближайшим выходным.

По словам синоптиков из центра погоды "Фобос", 13 и 14 января давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму примерно на 15 миллиметров, передает Агентство "Москва".

В течение недели в городе будет идти небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду, отмечают метеорологи. Днем температура воздуха составит минус 2–4 градуса, а к концу недели ожидается похолодание до минус восьми.

Во вторник, 9 января, в городе будет облачно и без осадков. Понижение температуры связано с приходом в регион антициклона из Скандинавии.